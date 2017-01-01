Олимпийская спортсменка провела мастер-класс для пермских синхронисток

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В пятницу, 2 марта, Пермь с рабочим визитом посетила российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира Александра Пацкевич.

При поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Александра Пацкевич провела показательную тренировку в спорткомплексе «Олимпия» для спортсменок сборной Пермского края по синхронному плаванию.

«У нас была возможность не просто увидеть своего кумира, потрясающую спортсменку и добродушного человека, но и получить очень важные советы и наставления. Получить мастер-класс от двукратной олимпийской чемпионки выпадает крайне редко, поэтому сегодня каждая из нас стала чуточку счастливее», — поделились впечатлениями пермские синхронистки.

Также Александра Пацкевич приняла участие во встрече с представителями молодёжных и спортивных организаций Прикамья.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае





