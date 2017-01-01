На катках Перми состоится закрытие «Ледового сезона»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

11 марта в 20.00 в Перми состоится торжественное закрытие проекта «Ледовый сезон» на всех муниципальных катках города.

Центральное мероприятие пройдёт на катке стадиона «Юность» (ул. Революции, 27). В программе — показательные выступления фигуристов, танцевальный флешмоб на коньках, мастер-классы от профессиональных спортсменов и массовое катание.

Также на каждом катке состоится подведение итогов конкурса на лучшую фотографию в социальной сети Instagram, победители которого получат подарочные сертификаты в спортивный магазин на 3 тыс. руб.

Кроме того, среди посетителей катков будет разыгран слот на Пермский международный марафон, сообщает пресс-служба администрации города. Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте умный-спорт.рф или скачать приложение «Умный спорт» в Google play, получить персональный QR-код при регистрации и отмечать его при каждом посещении катка у администратора ил волонтёра. Победитель будет определён 11 марта на стадионе «Юность» среди зарегистрированных пользователей генератором случайных чисел на сайте «Умный спорт».

Напомним, со 2 февраля 2018 года бесплатное массовое катание на открытых катках Перми — «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26) — было организовано в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 22.00.