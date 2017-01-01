«Амкару» запретили принимать футбольные матчи на своём поле Домашний матч с тульским «Арсеналом» перенесли в Уфу

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Фото: ФК «Амкар»

После матча «Амкар» — «Авангард» (г. Курск) совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала газон стадиона «Звезда» не соответствующим принятым стандартам из-за отсутствия на нём гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля. В результате «Амкару» запретили проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации.

Как сообщает пресс-служба пермского клуба, часть засыпного материала убрал трактор, усиленно чистивший газон 27 февраля от непрерывно падавшего снега. В результате высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой. В «Амкаре» также сообщили, что не могут засыпать крошку в ближайшие дни, так как, по существующим технологиям, для этого нужна плюсовая температура и сухая погода. Это сделают сразу, как только позволят погодные условия.

Таким образом, назначенный на 9 марта матч 22 тура Чемпионата РФПЛ «Амкар» — «Арсенал» состоится на резервном поле — в Уфе на стадионе «Нефтяник». Клуб планирует организовать выезд своих болельщиков в Уфу, а обладателям сезонных абонементов обещает предоставить компенсацию за невозможность посетить матч.