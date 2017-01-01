Пермский музей номинирован на престижную государственную премию

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Проект «Подросток+музей» Музея современного искусства PERMM попал в шорт-лист престижной премии «Инновация» в номинации «Образовательный проект».

По словам министра культуры Пермского края Галины Кокоулиной, познавательно-просветительский потенциал музея PERMM чрезвычайно высок.

«Неслучайно здесь существуют программы для зрителей разного возраста: и для маленьких детей, и для людей старше 55 лет. Попадание проекта «Подросток+музей», который появился в музее в 2017 году, в шорт-лист престижной государственной премии доказывает, что современное искусство — отличный инструмент для разговора с подростками о самых важных вещах», — подчеркнула министр.

Резиденция «Подросток+музей» стартовала в марте 2017 года. Тогда по инициативе PERMM эксперты пермских музеев, в том числе музея «Гараж» и Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), впервые на равных обсуждали с подростками работу культурных институций. Летом 2017 года проект музея PERMM был реализован: создана выставка «Уязвимость», размещены арт-объекты в Соликамске, сёлах Троица и Острожка. Кураторами выставки и резиденций стали сотрудник PEPMM Анастасия Шипицина, художники Любовь Шмыкова и Пётр Стабровский. В перспективе у проекта «Подросток + музей» — выпуск методического издания по итогам работы осенью 2018 года, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.