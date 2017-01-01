Решение вопроса о снятии конкурсного управляющего ЗиД вновь перенесено

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Фото: Константин Долгановский

Обвиняемым в хищениях на заводе перепредъявлены обвинения.

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель управляющего директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов, заседание арбитражного суда по иску налоговой службы об отстранении конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александра Иванова вновь отложено на две недели. Следующее заседание состоится 19 марта.

На этот же день назначено рассмотрение Арбитражным судом Пермского края ещё одного иска ИФНС — об исключении из реестра кредиторов ЗиД ООО «НПФ «Эксперт», владеющего 50 % голосов (контрольным пакетом) в совете кредиторов предприятия, куда компания вошла в 2012 году. Одновременно налоговая инспекция требует ввести в совет кредиторов компании «Гран», «Капитал» и «Ассистент», афиллированные к бывшей управляющей компанде предприятия, обвиняемой в хищении собственности предприятия. Причём предлагается поставить их в список залоговых кредиторов, что в случае удовлетворения требований ИФНС поставит «Гран», «Капитал» и «Ассистент» в приоритетное положение: они получат право на досрочное удовлетворение требований за счёт реализации предмета обеспечения на любой стадии банкротства.

Напомним, четверо фигурантов уголовного дела о выводе имущества завода в период его банкротства — бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев — обвиняются в присвоении и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ч.3 ст.174.1 УК РФ). Компании «Капитил» и «Ассистент» афиллированы Бронникову и Шинкевичу.

Как стало известно в конце декабря 2018 года, суд вернул дело с участием четырёх фигурантов на доследование в Следственный комитет России по Пермскому краю. Однако, по информации Александра Сентябова, на минувшей неделе, после внесения следствием технических уточнений в уголовное дело, всем фигурантам были перепредъявлены обвинения.