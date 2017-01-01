«Пермский пороховой завод» потратит на энергосбережение 1,3 млрд рублей ППЗ объявил аукцион на модернизацию объектов предприятия

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщается в аукционной документации, предприятие тратит большие деньги на эксплуатацию паровой котельной и за потребление энергетических ресурсов.

По нормативам РСТ, котельная должна использовать на собственные нужды лишь 5% произведённого тепла. Но, согласно ведомостям выработки и отпуска пара, в 2016 году расход составил 18,1%. Также с каждым годом увеличиваются потери в электросетях. При высоком потреблении электроэнергии освещённость на рабочих местах не дотягивает до нормы, а из-за износа оборудования и сооружений происходят аварийные отключения электроснабжения. При этом всё это происходит в условиях роста тарифов на энергетические ресурсы.

Начальная цена контракта на энергосберегающие мероприятия составляет более 1,317 млрд руб. «Пермский пороховой завод» планирует окупить эту сумму за пять лет: сэкономить 79 млн руб. на освещении зданий, 1,2 млрд руб. — благодаря оптимизации расходов на электроэнергию и пар, 18 млн руб. — на модернизации насосной станции.

Победитель аукциона должен закончить модернизацию объектов предприятия за 1,5 года. Работы требуется выполнять, не нарушая нормальное течение производственных процессов завода и без остановки подачи электроэнергии потребителям.

Заявки принимаются до 2 апреля. Их рассмотрят 6 апреля.