В Пермском крае пройдут съёмки фильма «Сердце Пармы»

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Историческую киноленту по одноимённому роману «Сердце Пармы» Алексея Иванова снимет режиссёр фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев.

В настоящее время идут подготовительные работы, съёмки киноленты начнутся в конце 2018 года в Пермском крае, сообщают РИА Новости.

Фильм будет посвящён периоду правления великого московского князя Ивана III и расскажет о покорении Перми Москвой в XV веке.

Напомним, роман «Сердце Пармы» Алексея Иванова был опубликован в 2003 году. Книга принесла начинающему писателю широкую известность и выдержала несколько переизданий. Права на экранизацию романа в 2005 году приобрела компания «Централ Партнершип», предполагалось, что режиссёром станет Алексей Сидоров. Однако в 2008 году стало известно, что компания не намерена снимать фильм. В 2014 году права на съёмку купила компания «Star Media», режиссёром картины должен был стать Сергей Бодров. В настоящее время экранизацией романа Алексея Иванова, совместно со «Star Media», займётся кинокомпания «Профит».