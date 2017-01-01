«МегаФон» получил награду за самый быстрый мобильный интернет в России

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В Барселоне на Mobile World Congress «МегаФон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной связи» от компании Ookla®, мирового лидера в области тестирования и анализа интернета.

По результатам замеров скорости доступа в интернет российскими пользователями через приложение Speedtest® от Ookla за второй-третий квартал 2017 года, «МегаФон» показал самые высокие скорости в стране среди всех мобильных операторов. Средняя скорость загрузки данных на устройство по России составила — 25,04 Мб/с. В исследовании компания Ookla проанализировала данные более 7,9 млн тестов скорости через сети всех операторов с 1,2 млн устройств с поддержкой LTE.

«МегаФон» уделяет особое внимание качеству связи и интернету на самых высоких скоростях. В мае 2012 года мы первыми в России запустили 4G LTE, а в феврале 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. 8 августа 2017 года мы одними из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. При этом «МегаФон» построил больше базовых станций, чем любой другой российский оператор. Результаты миллионов замеров скорости с использованием приложения Speedtest от Ookla подтверждают наше лидерство, и мне приятно получить сегодня эту награду», — комментирует Святослав Горбань, директор по стратегическому маркетингу «МегаФона».

«Благодаря миллионам тестов Speedtest каждый день, Ookla разработала надежный и всеобъемлющий обзор мировой интернет производительности. Мы с удовольствием признаем «МегаФон» самой быстрой мобильной сетью в России на основе нашего тщательного анализа. Эта награда — свидетельство исключительной производительности «МегаФона», основанной на пользовательском опыте их абонентов», — отметил Эрик Эмерсон, директор Ookla.

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа интернета. Сервис тестирования передачи данных Speedtest — наиболее точный способ измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением № 1, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.

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