«Парма» обыграла эстонский «Калев»

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Вчера, 4 марта, пермский баскетбольный клуб успешно возобновил сезон Единой Лиги ВТБ победой в матче против эстонского «Калева».

Матч закончился со счётом 104:84 (30:9, 25:32, 21:22, 28:30). Самыми результативными игроками «Пармы» стали Коди Миллер-Макинтайр (24 очка, 5 подборов, 17 передач), Фрэнк Гэйнс (18 очков), Тре МакЛин (14 очков, 10 подборов) и Константин Буланов (13 очков).

Как сообщает пресс-служба «Пармы», эта победа стала важнейшей с точки зрения турнирной таблицы, так как до этого матча обе команды имели по четыре победы. Победа над эстонской командой позволила укрепиться в зоне плей-офф. Сейчас «ПАРМА» по-прежнему занимает седьмое место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ.

Следующий матч «Парма» проведёт 11 марта в УДС «Молот» против «Цмоки-Минска».