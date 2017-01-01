Денис Маслов: Перед «Зенитом» извинились все — футболисты, специалисты, тренеры Исполнительный директор «Амкара» на грани отставки ответил на острые вопросы, накопившиеся к пермскому клубу

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Фото: ФК «Амкар»

В субботу, 3 марта, «Амкар» сыграл вничью в выездном матче против «Зенита», а вчера принес извинения питерскому клубу за резкие высказывания бывшего защитника «красно-черных» Алексея Попова. Необязательные извинения исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов называет коллективной инициативой клуба. Он объясняет, зачем написал заявление об отставке, и рассказывает, чего ждет от разговора с президентом клуба Геннадием Шиловым.

— Зачем «Амкар» стал извиняться перед «Зенитом» за Алексея Попова, учитывая, что он сейчас никакого отношения к клубу не имеет?

— Алексей Попов — это все-таки не просто болельщик, это бывший футболист, игравший на высоком уровне, авторитетный человек в мире пермского спорта. Его мнение люди воспринимают не как мнение рядового болельщика, а как мнение члена футбольной семьи, в первую очередь. Единственное, что мы хотели сказать этой записью, чтобы ни в коем случае футбольная общественность не подумала, что это официальное мнение пермского клуба. Мы вообще стараемся делать все возможное, чтобы «Амкар» был в стороне от любых скандалов. Потому что никому это не нужно. Дело вовсе не в «Зените», пусть бы это был какой-нибудь клуб из Зимбабве, который не имеет большого веса. Мы-то как раз стараемся вести себя солидно и уважаем своих коллег.

Алексей, безусловно, имеет право на свое мнение. Безусловно. Но выражать его Леша должен все-таки не просто как рядовой болельщик, а как человек, к мнению которого прислушиваются, ведь он до сих пор популярен в Перми.

— А почему бы ни разбираться тогда и «Зениту»? Может быть, файер в Артура Нигматуллина тоже кинул какой-нибудь выдающийся представитель зенитовского движения?

— Но это же — две совершенно разные ситуации. Одно дело — когда что-то натворили люди, которых никто не знает и которых даже найти-то непросто, и совсем другое, когда некорректные вещи публично позволяет себе человек, которого привыкли ассоциировать с клубом.

— Но все-таки, хотелось бы понять, как принималось решение о публикации этого извинения? Кому пришла идея в голову? Идея же все-равно кому-то одному приходит в голову.

— Бывают идеи, которые приходят не одному в голову. Бывают идеи, которые приходят в голову сразу нескольким людям, когда они читают, и приходится оперативно принимать решения.

— Хорошо, тогда назовите эти фамилии. Потому что с одной стороны есть Алексей Попов…

— А с другой стороны есть футбольный клуб «Амкар». Поверьте, в Клубе это возмутило многих.

— Хорошо. Тогда спрошу конкретнее, Вадим Евсеев, например, разделяет эти извинения перед «Зенитом»? Мне сложно представить его извиняющимся.

— Я еще раз говорю, что «Амкар», который сделал это заявление, опирался на мнение футболистов, тренеров и специалистов, работающих здесь.

— То есть, это положительный ответ, правильно я понимаю?

— Это ровно то, что я хочу сказать.

— На прошлой неделе вы написали заявление об отставке, оно на подписи у Геннадия Шилова. Президент клуба сказал, что встретится с вами в ближайшее время. Вы встретились?

— Пока нет. Я совсем недавно вернулся из Петербурга.

— А когда планируете встречаться с Геннадием Шиловым?

— Этот вопрос лучше задать Геннадию Михайловичу.

— А почему вы заявление написали?

— В первую очередь, причиной для меня послужило заявление, которое написал генеральный директор, ведь именно он позвал меня на работу. С его возможным уходом, а также с уходом Гаджи Муслимовича, рушится вся концепция существования Клуба, которую нам удалось претворять в жизнь в последние три года — приглашать молодых игроков, развивать их, сохранять прописку в РФПЛ и за счёт трансферов оставаться на плаву. Это — единственная возможность для «Амкара» выжить, но сейчас совершенно не факт, что мы сможем идти выбранным курсом. И, конечно, нас подкосил вылет из Кубка. Мы не только жили мечтой о трофее, но и связывали с успешным выступлением в кубковом турнире конкретные надежды на то, что нам удастся привлечь внимание спонсоров и партнеров. Если бы мы смогли завоевать путёвку в Лигу Европы, было бы вполне реально за небольшие деньги укомплектовать команду квалифицированными футболистами, способными играть на высоком уровне. Они пришли бы к нам не за деньги, а за возможность засветиться в Европе.

— В средствах массовой информации тот факт, что вы все написали заявления, связали с предстоящей проверкой в «Амкаре», которую инициирует краевое министерство спорта. Вы не боитесь этой проверки?

— Послушайте, как вообще можно связывать одно с другим? Если мы допустили какие-то нарушения, отвечать за них придётся в любом случае, работаем мы в Клубе или уже нет. За три года моей работы здесь клуб прошел не один десяток проверок, и ни одна из них не выявила нарушений. Поэтому все эти проверки плановые, насколько я понимаю. По моему опыту работы генеральным директором в другом футбольном клубе, в Самаре, я могу говорить, что если хотя бы одна финансовая проверка выявила бы нарушения, то никогда в жизни нам бы больше бюджетных средств не поступило. А как вы знаете, бюджетные средства нам поступили уже в этом году. Если бы какие-то нарушения были, то новых денег этому руководству, которое допустило нарушения, никогда бы не дали.

— Но без Гаджиева вы себя видите в клубе? Потому что Геннадий Шилов еще, вероятно, будет уговаривать вас с Игорем Резвухиным остаться.

— Вопрос в том, как уговаривать. Один вариант, что президент скажет: «Вы действительно хорошо работали, вы исполняли возложенные на вас обязанности по всем статьям, вы выполняли все профессионально, вот у вас есть такие-то и такие-то заслуги. И я хотел бы, чтобы вы продолжали работу». «Окей», — говорим мы и останемся на работе. Но прежде чем остаться на работе, мы должны выработать какую-то новую философию под нового главного тренера. Какова дальнейшая стратегия? Нам всем надо понять, в первую очередь, каким будет финансовое состояние «Амкара», потому что вопрос финансирования — это, прежде всего, вопрос президента и членов правления.

Если уж на то пошло, у меня сейчас вопросы какие… Вот есть девять человек, у которых заканчиваются контракты, за это отвечаю я. И я не имею возможности заключить с ними новые контракты, потому что я не знаю, что будет дальше. И это стопорит мою работу профессиональную. Как дальше быть?

— А если озвучат, что в будущем «Амкар» видят не в премьер-лиге, а в ФНЛ, вы продолжите работу?

— Что значит, ФНЛ? Мы никуда не собираемся вылетать на сегодняшний день, мы собираемся драться за каждое очко, вы могли это видеть в матче с «Зенитом». Да и вообще, такая постановка вопроса выглядит, на мой взгляд, немого дикой. Не могу себе представить, чтобы кто-то из людей, от которых зависит судьба Клуба, всерьёз может думать о том, чтобы накануне 25-летия «Амкара» специально слиться в ФНЛ.

— Я имею в виду, что сейчас идет много разговоров о том, что нужно сокращать финансирование «Амкара», прежде всего, бюджетное. И если задача по сохранению в РФПЛ будет снята, вы будете работать здесь?

— Еще раз говорю: задачу по сохранению в РФПЛ может снять только президент клуба, но он ее никогда не снимет. Ну а что случится дальше… У нас подписан контракт не несколько лет вперед. Еще раз повторю, если президент найдет доводы, чтобы мы с Игорем Юрьевичем остались, и если доводы эти будут вескими, мы останемся. И будем работу свою делать хорошо, точно также, как мы ее до этого и делали.