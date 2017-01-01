Лукойловцы Прикамья проведут Фестиваль лыжного спорта

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В первые выходные марта станут известны победители очередного Фестиваля лыжного спорта среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

В этом году в Фестивале лыжного спорта примут участие 14 команд от предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и основных подрядных организаций. На лыжной базе «Пермские медведи» организаторы фестиваля — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» традиционно примут около тысячи любителей спорта и их семей.

Среди нововведений этого года — расширение возрастных рамок для участников соревнований. Теперь в командах должно быть одинаковое количество молодых специалистов и нефтяников с опытом. В остальном программа главного зимнего праздника остается традиционной: лыжники массового старта должны пройти трёхкилометровую трассу. Эстафетные же соревнования, в которых участвуют мужские и смешанные команды, включают в себя четыре этапа по одному километру.

«В этом году в пермской семье «ЛУКОЙЛа» сразу три юбилея: по 25 лет «ЛУКОЙЛ-Пернефтепродукту» и «ЛУКОЙЛ — Информу», 60 лет отметит «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Уверен, что спортсмены этих организаций предпримут все усилия, чтобы принести спортивные победы в копилку своих предприятий. Кстати, нефтяники с лыжами связаны куда более тесно, чем кажется. Например, в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» у каждого оператора в каждом цехе — а у нас их полторы тысячи человек — есть специальные охотничьи лыжи, с помощью которых зимой они обходят территории. Так что у нас весьма большая и, что немаловажно, натренированная команда! Лыжня этого года обещает быть жаркой, ожидается, что на нее выйдут более 500 спортсменов», — сказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Традиционно в фаворитах фестиваля — переработчики и нефтедобытчики чёрного золота, а в женском зачёте — сбытовики. Победителей каждого забега ждут награды, кубки и дипломы.

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