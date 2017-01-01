Лукойловцы Прикамья проведут Фестиваль лыжного спорта
В первые выходные марта станут известны победители очередного Фестиваля лыжного спорта среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
В этом году в Фестивале лыжного спорта
Среди нововведений этого года — расширение возрастных рамок для участников соревнований. Теперь в командах должно быть одинаковое количество молодых специалистов и нефтяников с опытом. В остальном программа главного зимнего праздника остается традиционной:
«В этом году в пермской семье «ЛУКОЙЛа» сразу три юбилея: по 25 лет «ЛУКОЙЛ-Пернефтепродукту» и «ЛУКОЙЛ — Информу», 60 лет отметит «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Уверен, что спортсмены этих организаций предпримут все усилия, чтобы принести спортивные победы в копилку своих предприятий. Кстати, нефтяники с лыжами связаны куда более тесно, чем кажется. Например, в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» у каждого оператора в каждом цехе — а у нас их полторы тысячи человек — есть специальные охотничьи лыжи, с помощью которых зимой они обходят территории. Так что у нас весьма большая и, что немаловажно, натренированная команда! Лыжня этого года обещает быть жаркой, ожидается,
Традиционно в фаворитах фестиваля — переработчики и нефтедобытчики чёрного золота, а в женском зачёте — сбытовики. Победителей каждого забега ждут награды, кубки и дипломы.