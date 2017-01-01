В Пермском крае ожидается похолодание и сильный снегопад По характеру погоды предстоящая неделя будет больше соответствовать февралю, чем первой половине марта

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, сегодня в крае выпадет около 10-11 мм осадков. Пик снегопада придётся на поздний вечер.

Утренняя метель в Перми прекратится после 11.00, и температура начнет быстро расти. Примерно с 18.00 по югу края, затем по центральным и восточным районам снегопад возобновится и усилится. В Перми второй снегопад начнётся после 18.00 и продлится до середины ночи. Во время второго снегопада ветер будет слабым, а температура воздуха повысится до -2°. На севере края снегопад усилится лишь ночью.

Утром во вторник, 6 марта, похолодает до -7…-12°, по северо-западу края — до -15°. Во второй половине дня порывы ветра по северу и западу края достигнут 15-17 м/с, на остальной территории — 10-15 м/с. Температура воздуха днём составит -7…-12°, по северо-западу — до -15°. При этом по северу края продолжатся снегопад и метель. На остальной территории осадки будут небольшими.

К утру 7 марта похолодает до -15…-20°, в Перми — до -16…-17°. Днём ветер усилится ещё больше, его порывы могут достигать 15-18 м/с, по востоку края — 20 м/с. Ожидается низовая метель и снежные заносы. Температура воздуха днём повысится до -9…-14°.