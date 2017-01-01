«Амкар» сыграл с «Зенитом» по-евсеевски нагло Матч в Санкт-Петербурге закончился вничью

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

фото с официального сайта ФК «Амкар»

Первая игра «Амкара» под руководством нового и.о. главного тренера Вадима Евсеева прошла без забитых мячей, с обилием красных карточек и скандалом.

Сегодня, 3 марта, «Амкар» возобновил свое выступление в Чемпионате РФПЛ матчем в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». С самого начала игры стало понятно, что новый наставник «красно-черных» Вадим Евсеев взял бразды правления командой в свои руки. Его возведенный в абсолют принцип «футболист не должен давать сопернику спокойно принимать мяч» амкаровцы выполняли беспрекословно, играя на грани фола, а порой и за этой гранью. В результате в первой половине матча петербуржцы не могли играть в комбинационный футбол, и по выражению комментатора Геннадия Орлова, тайм прошел при психологическом преимуществе «Амкара».

В начале второй половины встречи «Зенит» сумел поднять темп в игре, но реализовать свой задел в классе питерским футболистам не давала все та же бескомпромиссная игра «Амкара» в обороне. У зенитовцев стали сдавать нервы, на 67 минуте вторую желтую карточку получил Александр Ерохин, оставивший «сине-бело-голубых» в меньшинстве. Не выдержала и зенитовская торсида - с трибуны, расположенной за воротами Артура Нигматулина, в пермского вратаря полетели пустые бутылки и файер. На 90-й минуте арбитр Владимир Сельдяков жестами показал футболистам уходить с поля (если бы матч закончился так, «Зениту» засчитали бы техническое поражение), но посовещавшись с кем-то, судья переменил свое решение и дал свисток о продолжении игры.

В дополнительное время накал эмоций еще возрос. Под самый занавес игры вторые желтые карточки получили Доменико Кришито у «Зенита» и Николай Зайцев у «Амкара», команды доигрывали матч 9 на 10. Игра закончилась со счётом 0:0. В таблице Чемпионата РФПЛ «Амкар» догнал по очкам московское «Динамо», занимающее 12-ю строчку.

Подводя итоги выездного матча в Петербурге, и.о. главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев заявил, что игра была равной, хозяева поля были на эмоциях, а эмоции нужно держать при себе. Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев смотрел матч с трибун.