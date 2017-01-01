В Прикамье началось строительство промышленного комплекса на 400 рабочих мест

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Сегодня, 2 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в церемонии закладки первого куба бетона в основании будущего комплекса по производству аммиака-карбамида-меламина (АКМ) ПАО «Метафракс».

Инвестиции в проект АКМ составляют почти 60 млрд руб., новое производство даст Кизеловскому угольному бассейну 400 новых рабочих мест, и в период его стройки единовременно будет задействовано 3-4 тысячи рабочих.

«Этим проектом закрепляется развитие Губахи: этот комплекс формирует мощный вектор развития. Здесь создаются новые рабочие места: АКМ станет местом работы для людей, которые живут и в Губахе, и в Кизеле, и в Гремячинске. Также мы рассчитываем, что сюда приедет работать молодёжь. Новый комплекс — это еще и развитие химической специализации региона, углубление в переработке природного газа», — отметил Максим Решетников.

Генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут подчеркнул, что новое производство для компании — это получение стабильного источника сырья для производства синтетических смол «дочерней» компанией «Метадинеа». Также топ-менеджер добавил, что комплекс АКМ поспособствует открытию сопряжённых промышленных производств в Губахе.

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян отметил, что за глобальным строительством промышленного комплекса стоит и огромная социальная составляющая. «Одновременно с производством мы строим жильё для наших новых работников, развиваем инфраструктуру. На новое производство мы намерены пригласить молодых и перспективных специалистов из пермских вузов: мы взаимодействуем по этому вопросу с химико-технологическим колледжем и политехническим университетом, — пояснил Армен Гарслян. — Новый комплекс — это рывок в развитии для КУБа и Губахи на десятилетия».

Как отмечают в «Метафраксе», комплекс АКМ будет уникален с технической и экологической точек зрения.Он будет интегрирован с основным производством метанола, что позволит сократить выбросы и повысить энергоэффективность будущего производства. В частности, сырьём для него станут отходы существующего производства метанола.

Напомним, в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи между Пермским краем и ПАО «Метафракс» был подписан специнвестконтракт (СПИК). Соглашение подразумевает реализацию инвестиционного проекта по строительству в Прикамье производственного комплекса АКМ. Документ был подписан в присутствии министра промышленности России Дениса Мантурова и стал восьмым СПИКом, реализуемым в регионе.

Справка

Согласно СПИК, ПАО «Метафракс» к 2021 году создаст новый комплекс по производству аммиак-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола. Общий объём инвестиций в проект, включающий собственные и заёмные средства, составит более 58 млрд руб. без учёта НДС. Успешная реализация проекта позволит инвестору, начиная с 2021 года, обеспечить выпуск 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год. При реализации проекта планируется создать не менее 392 новых рабочих мест.

В случае успешной реализации проект оптимизирует использование энергоресурсов и сырья на площадке предприятия. Также расширится ассортимент производимой химической продукции, в том числе для собственного потребления и дальнейшей внутренней переработки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края