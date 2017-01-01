У памятника Ленину в Театральном сквере разрушилось основание Реставрировать монумент планируется к осени этого года

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Фото: Сергей Копышко

В конце февраля Городской центр охраны памятников объявил аукцион на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Реставрацию памятника Владимиру Ленина в сквере Пермского театра оперы и балета оценили 958,6 тыс. руб.

В аукционной документации говорится, что в целом состояние памятника удовлетворительное, однако некоторые элементы требуют немедленной реставрации. В частности, в основании постамента наблюдается разрушение, выпучивание и смещение гранитных плит цоколя и отмостки, в швах растёт трава. Бронзовый лавровый венок, лежащий на гранитном основании постамента, имеет следы загрязнений и сквозные вертикальные трещины. Также имеются следы некачественного ремонта венка. Эксперты считают, что есть вероятность утраты части декоративного оформления постамента.

Итоги аукциона подведут 30 марта. Подрядчик должен почистить скульптуру и покрыть лаком, восстановить разрушенную плитку, обработать поверхности водоотталкивающим покрытием, покрыть патиной надпись «ЛЕНИН» и бронзовый венок, а также запаять в нём трещины. Работы требуется закончить до 31 августа 2018 года.