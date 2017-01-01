Более шести тысяч жителей КУБа получили консультации выездных врачей

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Сегодня, 2 марта, в рамках рабочей поездки в районы Кизеловского угольного бассейна губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал вновь построенный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в посёлке Шумихинском и провёл совещание по преобразованию системы здравоохранения.

Подводя итоги года реформирования, глава Прикамья отметил, что работа была проведена серьёзная. «Самое важное, что мы сделали за год, и что люди видят в первую очередь, — построили 8 новых ФАПов. Всего в крае этом году предстоит построить еще 66. ФАПы подключаем к интернету, — сказал Максим Решетников. — Надо сказать, что интернет — это не «пустое» дело. С ним у врачей КУБа появилась возможность записывать пациентов ФАПов на приём в поликлиники. Сейчас нам важно сделать медицинские услуги доступнее, а пребывание в поликлиниках — комфортнее».

Кроме того, за год у жителей появилась возможность получать результаты анализов и делать расшифровку ЭКГ удалённо, не выезжая в районный центр или в Пермь. По словам губернатора, именно эти возможности «трансформируются в улучшение качества медицинских услуг».

По словам главного врача ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» Андрея Ронзина, в территории раз в неделю начали приезжать узкие медицинские специалисты. Их консультации с мая прошлого года получили более 6 тыс. жителей населённых пунктов Кизеловского угольного бассейна. Ещё три узких специалиста — анестезиолог, хирург и травматолог — приезжают в районы КУБа работать вахтами. Как отмечает Андрей Ронзин, кадровый вопрос решается и с помощью целевой подготовки специалистов. Сейчас обучение проходит 21 специалист, по завершению учёбы все они приедут работать в медучреждения КУБа.

Также в медучреждениях КУБа был обновлён автопарк. «Полностью заменены машины «скорой» помощи и закуплено 6 машин для службы неотложной помощи. С 1 марта начался переход к единой системе работы «скорой» помощи. Начала работу единая диспетчерская служба, а «скорые» работают по всей территории КУБа и не прикреплены к отдельным участкам», — пояснил Андрей Ронзин.

Кроме того, с мая 2017 года полностью закрыта просроченная кредиторская задолженность медучреждений Кизеловского угольного бассейна. Была приведена в нормативное состояние имущественная база медучреждений, построена новая газовая котельная в Кизеле, которая позволит экономить порядка 100 тыс. руб. в месяц.

В совещании приняла участие руководитель Губахинского отделения региональной общественной организации «Многодетные семьи» Татьяна Каранфулова. По её словам, вопрос нехватки кадров в районе по-прежнему остаётся острым: «Узких специалистов не хватает, приходится обращаться платно». Также Татьяна Каранфулова обратилась с просьбой помочь приобрести для медучреждений КУБа компьютерный томограф. То оборудование, которое используется сейчас, морально устарело и находится в частной клинике, соответственно, жители района могут получить услугу только платно.

По итогам заседания Максим Решетников основной задачей в сфере здравоохранения этого года обозначил решение кадрового вопроса. Соответствующие поручения были даны Министерству здравоохранения Прикамья. Также глава региона поручил министерству оказать поддержку в приобретении компьютерного томографа.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края