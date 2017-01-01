Ледовая арена в Губахе примет спортсменов уже в новом учебном году

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Сегодня, 2 марта, в рамках рабочей поездки в районы Кизеловского угольного бассейна губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства ледовой арены в Губахе.

«Это важный для Губахи и Пермского края в целом объект спортивной инфраструктуры, — отметил глава региона. — Здесь занимается хоккейная школа, воспитанники которой не раз становились чемпионами. И важно вместе с фундаментом ледовой арены заложить и фундамент наших будущих побед».

На данный момент работы выполнены на 30%, подведены инженерные коммуникации. Общая стоимость объекта составляет порядка 190 млн руб. Из них 150 млн руб. — средства, вложенные благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, ещё 40 млн руб. — из бюджетов края и муниципалитета. Напомним, инициатором строительства ледовой арены стал знаменитый хоккеист, воспитанник губахинской хоккейной школы Евгений Кетов. В 2012 году в составе сборной России он стал обладателем золотой медали Чемпионата мира.

Новая ледовая арена сможет вместить порядка 50 спортсменов и 300 зрителей. Помимо катка в комплексе предусмотрены зал физподготовки, подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса будет организована парковка на 100 автомобилей.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края