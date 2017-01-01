В Прикамье завершён монтаж оборудования для видеонаблюдения на выборах президента РФ

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Фото: Игорь Катаев

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения на избирательных участках Пермского края. По всему региону установлено 1848 камер, из них 110 расположено в помещениях территориальных избирательных комиссий и 1738 — на избирательных участках.

«Доверие к ходу голосования и подсчёту голосов — важнейшая составляющая законных выборов. В этой части мы давно опираемся на технические средства и стремимся увеличить область их применения. На выборах президента России порядка ¾ от числа избирателей края проголосуют на участках, оборудованных системами видеонаблюдения», — отмечает председатель Крайизбиркома Игорь Вагин.

В объектив видеокамер участковых избирательных комиссий (УИК) попадут места, где будет осуществляться работа со списками избирателей и выдача избирательных бюллетеней, урны для голосования, а также места подсчёта голосов и подписания протокола об итогах голосования. В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) видеокамеры будут направлены на места, где будут принимать протоколы УИК, суммировать данные и составлять итоговый протокол по территории. Камеры установлены таким образом, чтобы в зоне видимости хотя бы одной из них располагались все объекты наблюдения.

«В день проведения голосования связисты будут работать в особом режиме: уже сейчас определяются график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай внештатных ситуаций. Надо сказать, что все комплекты оборудования имеют 100% резервирование по электропитанию. Также усилена охрана средств связи от несанкционированного доступа, установлена защита от киберугроз», — рассказал директор пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.

Видео с онлайн-трансляции в Пермском крае передадут для хранения в Центр обработки данных «Ростелекома» в Екатеринбурге и одновременно будет записываться на стационарные устройства в УИК и ТИК региона. Все записи будут храниться не менее трёх месяцев со дня официального опубликования результатов выборов, сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Прикамья.