Гвардейцы просят подмоги Росгвардия закупает услуги ЧОПов из-за нехватки собственных ресурсов

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В феврале ФГУП «Охрана» объявило аукцион на оказание услуг охраны (предоставление групп ГБР) при реагировании на тревожные сообщения, поступающие на пульт филиала по Пермскому краю из Чернушки, села Павловка, села Уинское, Куеды и Орды. Победителем стал единственный участник аукциона ООО «Охранное агентство «Луч» (Чернушка). По данным «Контур. Фокус», руководитель этого охранного агентства также является командиром и учредителем народных дружин в Чернушинском районе, а также в Уинском и Судинском сельских поселениях.

Согласно техзаданию, ЧОП должен обеспечить охрану нарядами реагирования 65 объектов: магазины, квартиры, аптеки, гаражи, склады, больницы, музеи, библиотеки, детские сады, школы, школу искусств и даже банк. Время прибытия с момента передачи сообщения до прибытия на объект составляет не более 10 минут. Для этого охранному агентству нужно иметь в каждом населённом пункте не менее одной группы быстрого реагирования. В ГБР должны входить минимум два охранника, один из которых вооружён огнестрельным служебным оружием. Срок предоставления охранных услуг: до 31 декабря 2018 года. Начальная цена контракта составляет 540 тыс. руб. из расчёта 1,5 тыс. руб. за один выезд.

Отметим, ФГУП «Охрана» вошла в состав Росгвардии в апреле 2016 года. В отличие от ведомственной охраны, предприятие имеет право на договорной основе охранять объекты всех форм собственности независимо от ведомственной принадлежности. При этом ФГУП может обслуживать объекты, охранять которые запрещено частным охранным предприятиям. Перечень таких объектов установлен постановлением правительства РФ №587.

На февральском пленарном заседании Заксобрания начальник краевого управления Росгвардии Борис Бородавин сообщил, что сейчас идёт завершающий этап построения войск национальной гвардии, и продолжается процесс реформирования организационно-штатной структуры.

«Сегодня мы проходим сложный этап развития службы, сопровождающийся проблемами, связанными, в первую очередь, с материальным и техническим обеспечением на фоне возрастающих служебных нагрузок. Остро стоит вопрос дефицита финансирования. Например, автопарк вневедомственной охраны с учётом износа укомплектован на 57%. Чтобы обеспечить круглосуточную охрану объектов вневедомственной охраны необходимо приобрести 85 автомобилей. Но управление не может сейчас решить эти проблемы без участия краевого бюджета».

Несмотря на озвученные проблемы, руководитель управления пообещал, что процесс строительства и реформирования Росгвардии на обеспечении безопасности на территории края никак не отразится.