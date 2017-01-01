Пермский спектакль представили потенциальным франчайзи Мюзикл «Карлик Нос» в Театре-Театре посмотрели представители театрального сообщества из 13 стран мира

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Вчера, 1 марта, на сцене Пермского академического Театра-Театра состоялся международный показ мюзикла «Карлик Нос», на который были приглашены 27 зарубежных гостей —продюсеров и руководителей театральных фестивалей из Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии, Казахстана, Китая и США. Цель приглашения — не просто представить новый спектакль, но и презентовать его как франшизу.

Владимир Гурфинкель, главный режиссёр Театра-Театра:

— Благодаря тому, что мы в последнее время принимаем активное участие во всероссийских, международных и зарубежных фестивалях, о нас с интересом заговорили во многих точках земного шара. Потому мы решили устроить большой показ для зарубежного театрального сообщества. Сегодня у нас есть амбиции и надежды на организацию больших гастролей Театра-Театра за пределами России.

Авторами мюзикла по одноименной сказке Вильгельма Гауфа стали хорошо известные пермякам композитор Лора Квинт, поэт Николай Денисов и режиссёр Борис Мильграм, который в этот раз выступил ещё и как драматург — именно он в соавторстве с Ильёй Губиным создал литературную основу постановки.

«Карлик Нос» был написан специально для Театра-Театра, также для него создавались оригинальные костюмы и декорации, все права на постановку принадлежат театру. Если ему удастся реализовать всё задуманное, Театр-Театр станет первым из пермских театров, продающим франшизу на свои спектакли. «Сегодня российский театральный рынок работает в основном только на покупку, и есть немногочисленные примеры, когда мы что-то делаем в партнёрстве с зарубежными коллегами. На этот раз мы взяли на себя организационно-художественную наглость надеяться, что наш товар станет продаваемым в стране и за рубежом», — пояснил Владимир Гурфинкель.

Кроме того, в театре была организована онлайн-трансляция спектакля «Карлик-Нос», которую могли увидеть 5 млн зрителей в 56 городах России. В будущем Театр-Театр планирует продолжить практику онлайн-трансляций своих постановок. «Очень хочется, чтобы весь мир имел возможность заглянуть на нашу сцену, но в этом есть и, конечно, элемент лукавства — по-настоящему театр нужно видеть глаза-в-глаза. Технологии должны помочь влюбиться в театр, но любить его по-настоящему можно тогда, когда ты видишь вживую артиста и его игру», — считают в Театре-Театре.

В течение трёх дней на сцене театра для иностранных гостей, помимо «Карлика Носа», будут показаны ещё четыре спектакля — #конституциярф, «На всякого мудреца довольно простоты», «Месяц в деревне» и «Пьяные». Все постановки будут переведены на английский язык.