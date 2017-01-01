Крайизбирком провёл обучение наблюдателей на выборы президента РФ

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1 марта 2018 года Избирательная комиссия Пермского края провела массовое очное обучение наблюдателей от Общественной палаты региона на выборы президента России. В нём приняло участие более 700 человек.

Напомним, официально правом наблюдать за проведением выборов президента России будет около 10 тыс. человек: от кандидатов и партий, и впервые — от Общественной палаты Прикамья.

По словам председателя Крайизбиркома Игоря Вагина, независимые наблюдатели призваны обеспечить законность избирательного процесса, поэтому должны пройти профессиональное обучение и обладать необходимыми знаниями. Обучение трёх тысяч общественников уже проводят избирательные комиссии Прикамья.

В программу обучения включены актуальные для работы на выборах вопросы: права и обязанности участников избирательного процесса, ход дня голосования, как проходит подсчёт голосов и подведение итогов выборов, — вся эта информация необходима для независимых наблюдателей, которые проследят, чтобы голосование прошло без нарушений и провокаций.

Ранее обучение наблюдателей уже проводилось Избирательной комиссией в режиме видеоконференции, аналогичные семинары, но уже в очной форме с 21 февраля по 14 марта проводятся и территориальными комиссиями Пермского края. С видеозаписью обучения можно ознакомиться на сайте комиссии в разделе «Обучение».

На данный момент в Прикамье обучено более двух тысяч человек. В планах избирательных комиссий — обучить всех наблюдателей—общественников.