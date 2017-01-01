В Перми разработают проекты строительства и ремонта двух зданий школ

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Городское управление капитального строительства объявило конкурсы на разработку проектной документации на реконструкцию здания под размещение школы по улице Целинной, 15 в Мотовилихе и строительство нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе.

Подрядчику предстоит разработать проект реконструкции пятиэтажного здания площадью 9 тыс. кв. м по адресу: улица Целинная, 15. Проектировщик должен предусмотреть в здании размещение 28 учебных кабинетов, столовой, мастерских, зала борьбы, тиров. На территории также нужно будет разместить зону отдыха с устройством малых архитектурных форм, зону спортивного комплекса. Работы по проектированию подрядчик должен выполнить за 330 дней с момента заключения контракта.

Новый корпус гимназии №3 будет рассчитан на 800 учащихся. Помимо учебных классов в здании должны разместиться мастерские, столовая, библиотека, актовый зал на 600 мест и два спортивных зала. Также необходимо спроектировать тёплый переход в существующее здание гимназии.

На территории должны разместиться спортивная зона с футбольным полем, полосой препятствий и беговыми дорожками, универсальная игровая площадка с резиновым покрытием и зона отдыха. На разработку проекта даётся 300 дней. Строительно-монтажные работы планируется провести в 2019-2020 годах, сообщают в пресс-службе мэрии Перми.

Напомним, строительство новых школ ведётся в рамках проекта главы города «Школа на пятёрку». Так, в прошлом году после капитального ремонта открылись школа №112 в Мотовилихинском районе, которая теперь носит название «Город дорог», а также школа №14 (ранее школа №73) в Кировском районе, нацеленная на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году была открыта школа «Мастерград» на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Пролетарский. В 2018 году завершится строительство новых корпусов школ №42 и №59.