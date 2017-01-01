Власти Чусовского района не будут выплачивать фиксированные компенсации погорельцам Восемь пострадавших от пожара по-прежнему находятся в больницах, 23 человека - в пункте временного размещения

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Фото: Официальный сайт администрации Чусовского района Пермского края

В Чусовом устанавливают общий объем ущерба от пожара в общежитии на ул. 50 лет ВЛКСМ, в результате которого погибли шесть человек. Накануне ТАСС со ссылкой на главу Чусовского района Сергея Белова сообщило, что районные власти выплатят семьям погорельцев по 100 тыс. рублей. Сегодня в администрации Чусовского муниципального района эту информацию опровергли, заявив, что с господином Беловым журналисты информационного агентства не связывались. В настоящее время создана муниципальная комиссия по оценке ущерба имущества каждой семьи. От погорельцев принимаются заявления и составляются акты оценки ущерба. Помимо этого, ведётся работа по обследованию жилых помещений.

Напомним, ночью 27 февраля в общежитии в Чусовом произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Причиной возгорания стала включённая в сеть электроплитка на четвёртом этаже общежития. В пожаре погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Ожоги разной степени тяжести и отравление угарным газом получили еще 11 жильцов общежития. Они были госпитализированы в медучреждения Чусового и Перми.

Из семи госпитализированных человек в больницу Чусового четверо были выписаны, на стационарном лечении остаются три человека, в том числе один ребёнок. У пострадавших отмечается удовлетворительное состояние, ребёнок будет выписан сегодня во второй половине дня, сообщают в краевом минздраве. В Перми также находятся четверо госпитализированных. Двое детей в Краевой детской клинической больнице — в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых в ожоговом центре городской больницы № 21 находятся в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой.

В пункте временного проживания в Чусовом находятся 23 человека. Остальные погорельцы, чьи квартиры остались нетронуты пожаром, вернулись в общежитие. В гостинице, где размещены пострадавшие, по-прежнему работают специалисты соцзащиты Чусового.

После пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщил 59.ru прокурор Чусового Василий Останин. Вчера суд на два месяца арестовал 18-летнюю хозяйку комнаты в общежитии, где случилось возгорание. Пока она находится в изоляторе временного содержания. По предварительным данным, девушка сушила на электроплитке вещи.

Ремонтировать общежитие местные власти планируют на условиях софинансирования из бюджетов города и района, в районной администрации надеются привлечь для этого и другие источники финансирования. Отмечается, что окончательное решение по вопросу о ремонте здания будет принято в ближайшее время.