«Единая Россия» подготовит поддерживающие инициативы президента РФ законопроекты

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Фото: er.ru

«Единая Россия» подготовит законопроекты для реализации задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Ряд таких законопроектов может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя послание главы государства 1 марта 2018 года.

«Единая Россия» имеет большинство в Государственной думе и в региональных парламентах. Безусловно, на основании тех задач, которые были озвучены, партия подготовит законодательные инициативы. Я уверен, что в нынешнюю весеннюю сессию целый ряд законопроектов, поддерживающих инициативы президента, будет принят», — заявил Андрей Турчак.

«Глава государства уделил много внимания повышению качества жизни. Безусловно, чтобы добиться этих целей, нужно сделать технологический рывок, основываясь на реновации городских пространств, на инфраструктурных и глобальных проектах, на проектах, которые носят местную специфику. Было уделено очень много внимания теме развития наших регионов, поэтому задачи достаточно амбициозные. Только сплотившись, мы можем их решить», — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» обратил внимание на то, что впервые послание проходило с насыщенным видеорядом, что, по его оценке, «вызвало дополнительные эмоции в зале и сформировало понимание той точки, на которой мы находимся». «При большом количестве внешних вызовов мы должны иметь возможность адекватного на них ответа для того, чтобы реализовывать те внутренние задачи, которые перед нами стоят. А самая главная задача, которую определил Президент, — это повышение качества жизни россиян», — резюмировал он.

Депутат Государственной думы ФС РФ от Пермского края Игорь Сапко отметил, что в послании президента прозвучал призыв ко всему нашему обществу консолидироваться вокруг решения масштабных внутренних задач в экономике и социальной сфере. При этом рост качества жизни и благосостояния россиян обозначен Владимиром Путиным важнейшей целью.

«Ближайшие сроки выхода на результаты — 3-6 лет. И, конечно, впечатлил военный блок послания. Надеюсь, наши зарубежные партнёры тоже всё поняли!», — подчеркнул депутат.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае