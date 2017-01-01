Галину Ушакову восстановили в должности спикера гордумы Краснокамска

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Вчера, 1 марта, на заседании Краснокамской городской думы депутаты восстановили в должности экс-председателя Галину Ушакову. За это решение проголосовали 12 из 17 парламентариев.

Напомним, 8 февраля, краснокамские депутаты проголосовали за отставку спикера Галины Ушаковой. При тайном голосовании «против» её руководства высказались 11 депутатов.

Ранее Галину Ушакову поддержал директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Дмитрий Пучко, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Возвращение госпожи Ушаковой на пост спикера источники издания объясняют тем, что подписывать решения думы, связанные с объединительными процессами, может только председатель. Заместитель таким полномочиями не обладает.