Весеннее половодье в Прикамье станет самым низким в истории В регионе начали подготовку к таянию снегов

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Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, силы и средства главного управления и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к наступлению паводка готовы. Уже началась подготовка гидротехнических сооружений, водопропускных устройств под дорогами, пунктов временного размещения, систем оповещения и информирования населения, а также проведение мероприятий по ослаблению льда. При КЧС и ОПБ Пермского края создана противопаводковая рабочая группа, разработан план основных противопаводковых мероприятий.

Однако, как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, вероятность высокого половодья в этом году близка к нулю.

«Во-первых, зимой выпало очень мало снега. Во-вторых, у нас не было ни одного месяца с избытком осадков, начиная с августа прошлого года. Поэтому есть вероятность, что на ряде рек нынешнее половодье может вообще стать одним из самых низких в истории, если весной сложатся соответствующие условия. Но максимум будет норма. Скорее всего, будет ниже, причём существенно. Кажется, что снега, который сейчас лежит, много. Но на самом деле запас воды в нём очень незначительный, примерно на уровне, который обычно бывает в районе нового года или первой половины января. Конечно, март ещё что-то может поменять, но не радикально», — пояснил специалист.

Напомним, обычно от весеннего половодья больше всех страдают Кудымкар, Кудымкарский, Кунгурский, Гайнский, Чусовской и Пермский районы. В 2016 году, когда случилось самое высокое половодье за 37 лет, вода подтопила 303 дома и 1249 придомовых территорий в 15 муниципальных образованиях.