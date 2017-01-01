В краевом паралимпийском фестивале примут участие более 600 спортсменов

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В воскресенье, 4 марта, в спорткомплексе им. В.П. Сухарева состоится XXIV Фестиваль спорта инвалидов Пермского края. В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов с инвалидностью из муниципалитетов Прикамья.

Соревнования пройдут в разных медицинских группах: для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушением слуха. На фестивале будут представлены бег на 60 м, гонки на колясках, дартс, шахматы, шашки, гиревой спорт, прыжки в длину с места, динамометрия, армспорт и бочча.

Мероприятие состоится в рамках Открытия VIII Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля, посвящённого XII Паралимпийским зимним играм. Для всех участников и гостей запланированы творческие конкурсы, концерт, для гостей и участников соревнований будет организована полевая кухня.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11.00 в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 158а, корпус 3 (манеж).