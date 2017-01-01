Ирина Слуцкая проведёт в Перми мастер-классы по фигурному катанию

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Фото: glamur.co.il

3 марта в Пермь приедет председатель президиума Добровольного физкультурного союза, четырёхкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая.

В краевой столице известная фигуристка проведёт два мастер-класса по фигурному катанию для учащихся спортивных школ и для детей с диабетом. Также спортсменка примет участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе для людей с диабетом, который проведёт инструктор международной федерации Original Nordic Walking, клуба «Пойдём ходить» Ирина Касьян. Мероприятия пройдут в рамках всероссийской информационно-профилактической акции «Жить, побеждая диабет!».

Мастер-класс по фигурному катанию состоится 3 марта на стадионе «Юность» в 15.00, по скандинавской ходьбе — в парке им. Горького в 14.00. По завершению мастер-классов будут организованы автограф-сессии.

Также запланирована официальная встреча представителей московской делегации с губернатором Пермского края, сообщают в пресс-службе администрации главы региона.