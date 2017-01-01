Вадим Евсеев дебютирует в роли главного тренера «Амкара» в матче с «Зенитом» Заявление Гаджи Гаджиева об отставке по собственному желанию будет подписано сегодня, 1 марта

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, после вылета «Амкара» из Кубка России Гаджи Гаджиев написал заявление об отставке с поста главного тренера команды.

Президент клуба Геннадий Шилов сообщил «Новому компаньону», что не планирует задерживать дагестанского специалиста в клубе и подпишет его заявление сегодня. С завтрашнего дня команду возглавит старший тренер Вадим Евсеев. Именно он будет возглавлять «Амкар» в завтрашнем выездном матче в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». Встреча на стадионе «Зенит-Арена» начнется в 18.30 по пермскому времени.

Также заявления об отставке написали генеральный директор клуба Игорь Резвухин и исполнительный директор, начальник команды Денис Маслов. Геннадий Шилов пока не готов расстаться с этими менеджерами и планирует обсудить сложившуюся ситуации в течение ближайших двух недель.