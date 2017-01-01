В Перми ликвидирован пожар в здании Пермской химической компании

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В Кировском районе Перми в здании Пермской химической компании по ул. Воронежская, 65 ликвидирован пожар, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 9.45. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. На месте пожара работали 40 человек и 11 единиц техники МЧС. Возгорание было устранено в течение часа, погибших нет. На данный момент СКР по Пермскому краю уточняет, были ли пострадавшие при пожаре.

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