Театр и школа узаконили свою любовь Подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским театром оперы и балета и Пермским хореографическим училищем

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Краткая, но торжественная церемония состоялась 28 февраля в фойе театра. Соглашение подписали исполнительный директор театра Андрей Борисов и директор училища Людмила Шевченко, их поздравила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина.

По словам Андрея Борисова, подписанный документ не является провозвестником каких-то новаций, он укрепляет давно сложившиеся, традиционные связи между театром и школой, о которых Борисов говорил отчасти шутливо, отчасти возвышенно, как о взаимной и плодотворной любви.

Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета:

— Любовь правит миром, и этот документ это подтверждает. Но любовных отношений бывает много, и далеко не каждый раз они завершаются браком. Это — как раз такой случай, когда любовь приносит плоды! Это не пустое, не формальное, не вымученное соглашение, этот документ — выражение наших общих эстетических принципов, нашего видения того, как надо развивать бренд пермского балета, шаг к созданию культурно-образовательного кластера, о котором мечтает наш художественный руководитель Теодор Курентзис.

Людмила Шевченко в ответ поблагодарила представителей театра за постоянную помощь и предложила приглашать студентов и преподавателей училища не только на балетные премьеры, но и на оперы и симфонические концерты, ведь «мы же воспитываем людей театра».

Как сообщили участники события, кроме основного договора, не имеющего конкретных сроков реализации, есть ещё и приложение, в котором прописаны совместные проекты театра и училища на ближайшее время. Так, планируется совместная постановка балета «Тщетная предосторожность», премьера которого состоится в ноябре текущего года. Постановочные расходы — костюмы, декорации, свет и так далее — берёт на себя театр, все партии будут исполнять студенты училища. Постановку осуществит ветеран пермского балета Кирилл Шморгонер.

Галина Кокоулина сообщила, что подобные соглашения — часть новой стратегии по управлению сферой культуры в регионе, основанной на коллаборации культурных институций. Уже подписано подобное соглашение между музеями — Пермской художественной галереей, краеведческим музеем и Музеем современного искусства PERMM, готовится соглашение между Театром оперы и балета и Пермским музыкальным училищем.

Кроме того, аналогичные документы закрепляют сотрудничество между краевыми учреждениями культуры и территориями Пермского края. Так, начинается совместный гастрольный проект с компанией «Метафракс», в рамках которого Пермский театр оперы и балета уже в марте проведёт серию камерных концертов в городах Кизеловского угольного бассейна — Губахе, Гремячинске и Кизеле.