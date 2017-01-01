Две авиакомпании откроют рейсы из Перми в Ереван
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Росавиация допустила двух авиаперевозчиков к выполнению полётов из Прикамья в Армению, сообщается на сайте федерального агентства. Авиакомпания «Ямал» будет осуществлять рейсы четыре раза в неделю. «Саратовские авиалинии» планируют летать дважды в неделю.
Напомним, по данным сервиса путешествий One Two Trip, в 2017 году Ереван стал самым популярным среди пермяков международным направлением.
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