Галина Полушкина покинула Пермский театр оперы и балета Руководство театра расторгло контракт с менеджером

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Как стало известно «Новому компаньону», Галина Полушкина больше не является заместителем директора Пермского театра оперы и балета по вопросам реконструкции и строительства новой сцены.

«Из штатного расписания, согласованного учредителем театра на 2018 год, была исключена должность директора по строительству. Но необходимость курировать данное направление не отпала. В связи с этим в январе 2018 года с Галиной Полушкиной был заключен договор гражданско-правового характера, на оказание услуг, связанных с будущей стройкой. «Договор был заключен на шесть месяцев, но в связи с предстоящей реорганизацией порядка взаимодействия по вопросам строительства новой сцены, в феврале контракт был расторгнут» - сообщили в Пермской опере.

Как пояснил исполнительный директор театра Андрей Борисов: «Нам указали, что в театре не должно быть должности, связанной со строительством, поскольку мы — не строительная организация». С 1 февраля всеми вопросами, связанными с реконструкцией и строительством новой сцены, ведает он.

Галина Полушкина не стала комментировать ситуацию и делиться планами по дальнейшему трудоустройству.

Напомним, Галина Полушкина работала исполнительным директором Пермского театра оперы и балета с апреля 2014 по апрель 2017 года. Она сменила на этом посту Анатолия Пичкалёва и пришла в театр с должности заместителя генерального директора компании «Прогноз», которая в то время была спонсором театра. В апреле 2017 года её сменил на посту исполнительного директора Андрей Борисов, а Полушкина стала его заместителем по вопросам реконструкции и строительства новой сцены.