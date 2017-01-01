Топ-менеджмент «Амкара» готов покинуть клуб

О своем решении уйти с поста главного тренера «красно-черных» заявил Гаджи Гаджиев

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Гаджи Гаджиев

Информацию о своем скором уходе из клуба господин Гаджиев подтвердил в разговоре со «Спорт-Экспрессом». Когда именно он планирует оставить команду, наставник «красно-черных» не уточнил. Причиной своего ухода из клуба Гаджи Гаджиев называет вылет «Амкара» из Кубка России. По словам 72-летнего тренера, наиболее вероятным кандидатом на должность наставника пермской команды является его ассистент Вадим Евсеев.

Кроме того, по данным «Спорт-Экспресса», после поражения в Кубке заявления об отставке написали гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин и исполнительный директор клуба, начальник команды Денис Маслов. Эти заявления якобы находятся на подписи у президента «Амкара» Геннадия Шилова.

В настоящее время господа Гаджиев, Маслов, Резвухин и Шилов не отвечают на телефонные звонки. В пресс-службе «Амкара» «Новому компаньону» сообщили, что информацией о грядущем уходе топ-менеджмента не обладают, официальных данных на этот счет к ним пока не поступало.