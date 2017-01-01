В Прикамье ожидается холодный март и тёплый апрель Весна 2018 года может повторить сценарий шестилетней давности

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, прошедшая зима очень напоминает зиму 2011-2012 годов: мало оттепелей и мало дней с сильными морозами. Если погода продолжит повторять сценарий шестилетней давности, то регион ждёт холодный март и похожий на май тёплый апрель.

«Уже можно с высокой вероятностью говорить о том, что в марте будет холодно, большое количество осадков, снегопады и метели, резкие перепады температуры от оттепелей до - 20°. Это будет очень напоминать март 2013 года, но помягче и потеплее. Тогда 5 марта в Перми было -31°, а по краю — до -37°-38°. А потом после этих морозов ещё выпало невообразимое количество снега — до трёх месячных норм. Но такое явление как март 2013 года уникально и повторяется лишь раз в полвека. Нынче будет что-то похожее, но не в таких масштабах. Минимальная температура не -30°, а -23-25° во второй пятидневке. И выпадет не трёхмесячная норма снега, а полторы-две нормы. Но тоже мало не покажется», — отметил специалист.

По долгосрочным прогнозам, в Перми температура может быть ниже нормы на 2°-2,5°, а по северу края — на 4° и даже 5°. При этом Андрей Шихов сомневается, что весь нынешний март будет похож на февраль, и можно ожидать изменений характера погоды во второй половине месяца.