Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 2 марта

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Стала известна программа празднования юбилея города. С концепцией предстоящих торжеств на пленарном заседании гордумы познакомил заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский. Торжественные мероприятия состоятся не только на городской эспланаде, но и набережной Камы.

Доступная парковка. В Перми обсудили вопросы парковки автомобилей инвалидов.

Проще простого. Внесение арендной платы за землю становится максимально доступным.

Основа успеха — в кадрах. «Пермские моторы» определили отличников качества.

В бизнес со школьной скамьи. В пермской школе «Дуплекс» состоялся первый этап проекта «Аукцион идей».

Таланты среди нас. В Перми подходит к концу зональный этап фестиваля имени Дмитрия Кабалевского.

Большой футбол возвращается в Пермь. Руководство клуба знакомит с планами на завершающий этап сезона.

Подвал преткновения. Жильцы пермской многоэтажки отстаивают свои права.

ЖКХ меняется. В Перми 21 февраля состоялся региональный форум в сфере управления многоквартирными домами.

История на кончиках пальцев. Городской архив отворяет хранилище и показывает видео.

Читай, Пермь! Обзор книжных новинок для детей и подростков.

Детсадовский гроссмейстер. Шестилетний вундеркинд из Перми станет участником чемпионата мира по шахматам.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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