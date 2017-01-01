Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 2 марта
Стала известна программа празднования юбилея города. С концепцией предстоящих торжеств на пленарном заседании гордумы познакомил заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский. Торжественные мероприятия состоятся не только на городской эспланаде, но и набережной Камы.
Доступная парковка. В Перми обсудили вопросы парковки автомобилей инвалидов.
Проще простого. Внесение арендной платы за землю становится максимально доступным.
Основа успеха — в кадрах. «Пермские моторы» определили отличников качества.
В бизнес со школьной скамьи. В пермской школе «Дуплекс» состоялся первый этап проекта «Аукцион идей».
Таланты среди нас. В Перми подходит к концу зональный этап фестиваля имени Дмитрия Кабалевского.
Большой футбол возвращается в Пермь. Руководство клуба знакомит с планами на завершающий этап сезона.
Подвал преткновения. Жильцы пермской многоэтажки отстаивают свои права.
ЖКХ меняется. В Перми 21 февраля состоялся региональный форум в сфере управления многоквартирными домами.
История на кончиках пальцев. Городской архив отворяет хранилище и показывает видео.
Читай, Пермь! Обзор книжных новинок для детей и подростков.
Детсадовский гроссмейстер. Шестилетний вундеркинд из Перми станет участником чемпионата мира по шахматам.
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