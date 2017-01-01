В марте Пермская опера представит постановку мастеров барочного театра Опера «Фаэтон» создана в коллаборации с Королевской оперой Версаля

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Премьерные показы оперы «Фаэтон» на сцене Пермского театра оперы и балета пройдут 14, 15, 17 и 18 марта. Спектакль является совместным проектом Пермского театра оперы и балета и театрального департамента Версальского дворца, над ним работает команда мастеров барочного театра под руководством режиссёра Бенжамена Лазара и дирижёра, художественного руководителя ансамбля Le Poème Harmonique Венсана Дюместра.

Впервые опера «Фаэтон» была представлена в 1683 году — в день прибытия короля Людовика XIV в Версаль. В основу либретто постоянный соавтор Жана-Батиста Люлли — Филипп Кино — положил один из сюжетов «Метаморфоз» Овидия: историю о сыне бога солнца Фаэтоне, который из гордыни и честолюбия едва не погубил землю и был сурово наказан богами, рассказывают в пермском театре.

Бенжамен Лазар, режиссёр:

— Когда мы ответили на приглашение Пермской оперы, мы выбрали именно это произведение, потому что, во-первых, оно отражает политические и исторические события эпохи, во-вторых, из-за музыки, которая несёт в себе всё волшебство и всю грацию барочного стиля. Мы полагали, что будет некоторая разница между постановкой в Версале и постановкой в Перми, потому что речь идет всё-таки о разных странах, однако затем мы остановились на идее, что разница восприятия не зависит от страны, а только от глаз смотрящего. Поэтому, в любом случае, постановка будет восприниматься каждым зрителем по-своему, поэтому мы решили полностью сохранить все постановочные элементы.

Исполнять новую оперу будет сводный оркестр, состоящий из музыкантов французского ансамбля Le Poème Harmonique и пермского оркестра MusicAeterna, а также интернациональный состав солистов, в который войдут солисты хора MusicAeterna и французские исполнители. Дирижёр — Венсан Дюместр, уже традиционно представляющий на Дягилевском фестивале старинную музыку и аутентичное исполнительство. Играть музыканты будут на уникальных старинных инструментах.

Венсан Дюместр, художественный руководитель и дирижёр ансамбля Le Poème Harmonique:

— Существует много вариантов того, как можно было бы поставить эту оперу, но, наверное, особенно интересно адаптировать её к нашему времени. Искусство эволюционирует. C одной стороны, каждая эпоха предлагает свой взгляд на одно и то же произведение. С другой, мы сами можем вернуться в определённую эпоху благодаря связанным с ней источникам, понять первоначальный замысел автора.

В марте премьера оперы «Фаэтон» состоится в Пермском театре оперы и балета, в мае — в Королевской опере Версаля. По традиции премьерные показы будут сопровождать занятия «Лаборатории современного зрителя», в рамках которой пройдут мастер-классы, творческие встречи с постановщиками и открытые репетиции.