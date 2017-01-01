Нынешняя зима в Перми стала самой малоснежной за шесть лет Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов подвёл итоги уходящего сезона

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Фото: Константин Долгановский

По словам специалиста, у прошедшей зимы было две главных особенности: позднее установление снежного покрова, которое стало одним из самых поздних за всю историю наблюдений, и малое количество осадков.

«Результат аномально снежная зима особенно в южных районах края. В Перми она тоже была одной из самых малоснежных, и если брать только 21 век, наверно, занимает второе место после зимы 2011-2012 года. На сегодняшний день в городе лежит 48 см снега, а тогда к концу зимы было около 40 см. Этой зимой очень мало выпало осадков на юге края. Там снежный покров не превышал 20-25 см до конца декабря, что является для Пермского края совершенно аномальным явлением. Вчерашний снегопад это положение исправил. Его стало чуть больше, но по-прежнему меньше нормы, если считать по запасу воды в снеге: в Перми в 1,5 раза, а южным районам — в 2-2,5 раза. По высоте у нас сохраняется двукратное отставание».

Также нынешняя зима была тёплой. В Перми средняя температура была выше на 2°, примерно на уровне 2014-2015 годов или даже прохладнее. Декабрь оказался очень тёплым со средней температурой выше нормы на 3,5°-4°, а по северу — до 5°. Январь был ближе к норме — теплее на 2° и стал самым тёплым январем за последние 11 лет. А февраль оказался самым холодным месяцем зимы. При этом средняя температура соответствовала норме, как и в прошлом году.