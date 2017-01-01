Региональные выплаты за рождение первенца в Прикамье начнутся с июля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Ирина Молокотина

Сегодня, 28 февраля, на заседании правительства Пермского края был утверждён порядок предоставления единовременной региональной выплаты семьям за рождение первого ребенка в размере 60 тыс. руб.

Предполагается, что региональная выплата будет дополнительной к федеральной. На эти цели на три года в краевом бюджете предусмотрено более 600 млн руб., а деньги семьи начнут получать уже с 1 июля 2018 года.

На единовременную выплату могут рассчитывать женщины в возрасте 19-24 лет, родившие первого ребёнка с 1 января 2017 года. Если родилась, например, двойня, деньги будут предоставляться в связи с рождением каждого ребёнка. При этом выплата является целевой, её можно будет использовать на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов по достижении ребенком 1,5 лет.

Осуществлять выплаты будут органы социальной защиты по месту жительства семьи. Обязательным условием является обращение за ней не позднее шести месяцев со дня исполнения ребенку 1,5 лет.

В администрации губернатора Прикамья отмечают, что Пермский край стал единственным регионом России, поддержавшим решение президента РФ о стимулировании первых рождений.

«Для нашего края повышение рождаемости, и именно первых детей, — актуальная задача. Вы знаете, этот механизм поддержки был принят ещё в прошлом году. Сегодня утверждаем порядок предоставления выплаты», — отметил глава региона Максим Решетников.

Напомним, в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. В частности, изменения касаются поддержки семей, в которых рождаются первенцы.