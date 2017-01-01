Сборочно-испытательный комплекс на «Редуктор-ПМ» достроят к концу года Он станет крупнейшим в России комплексом по сборке и испытаниям вертолётных редукторов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 28 февраля, состоялась встреча губернатора Прикамья Максима Решетникова с генеральным директором холдинга «Вертолёты России» Андреем Богинским. Стороны обсудили аддитивные технологии, строительство сборочно-испытательного комплекса и модернизацию гальванического производства пермского АО «Редуктор-ПМ».

Напомним, строительство нового сборочно-испытательного комплекса в АО «Редуктор-ПМ» началось в сентябре 2014 года, завершить его планировалось в конце 2016 года, однако срок сдачи неоднократно переносился.

Андрей Богинский заверил, что объект будет сдан до конца 2018 года. Согласно проекту, это будет производственный корпус общей площадью 22 тыс. кв. м, который станет крупнейшим комплексом по сборке и испытаниям вертолётных редукторов и трансмиссий в России.

Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолёты России»:

— Общий объём инвестиций — 2,6 млрд руб., из которых 500 тыс. руб. пойдут на перевоз стендового оборудования для того, чтобы всё централизовать и собрать в одном месте, сократить затраты, оптимизировать процессы и, конечно, привлечь новых специалистов для работы на новом современном оборудовании, под конкретные проекты.

Что касается привлечения молодёжи на пермское предприятие, руководитель холдинга отметил, что первоочередная задача — «взять не количеством, а качеством», для чего необходимо разработать на заводе программы повышения квалификации.

«Мы обсуждали вопросы, связанные с более активным привлечением студентов и пермского университета, создание на базе «Редуктора-ПМ» центра по аддитивным технологиям. Получили полную поддержку развития. Соответственно, договорились, что мы разработаем совместную программу. Договорились о том, что пойдём совместно в Фонд развития промышленности за ресурсами, чтобы они помогли нам проинвестировать создание такого центра», — рассказал Андрей Богинский.

Также при участии членов правительства Пермского края стороны обсудили модернизацию гальванического производства пермского предприятия. Напомним, на реализацию данного проекта АО «Редуктор-ПМ» получило займ в размере 100 млн руб. из регионального фонда развития промышленности под 5% годовых.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края :

— «Редуктор-ПМ» вообще один из самых активных с точки зрения взаимодействия с правительством в области модернизации. Он один из первых в стране получил совместный займ на модернизацию участка по гальванике, уже сейчас идёт и закупка, и поставка оборудования. Мы уверены, что «Редуктор-ПМ» под руководством «Вертолётов России» своевременно этот проект реализует. Сегодня обсуждалось, что это только один из череды проектов (холдинга «Вертолёты России», — ред.), которые мы планируем в течение ближайших 2-3 лет реализовать на территории Пермского края.

Глава «Вертолётов России» отметил также, что загрузка пермского «Редуктора-ПМ» будет не меньше, чем в прошлом году: «Общий бюджет холдинга по количеству производимых и продаваемых вертолётов — не менее 200. Соответственно, будут те же цифры, что и в прошлом году. Наша задача — равномерно обеспечить загрузку. И, соответственно, исходя из этого, мы сейчас выстраиваем планы на 3-5 лет, чтобы они были понятны и прозрачны и для наших партнёров, и для коллег из региональных администраций», сказал Андрей Богинский.

«Новый компаньон»