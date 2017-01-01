«Мы вполне сознаём, что ученье — свет...»

Государственный архив Пермского края представил очередной том документов, посвящённых истории пермского образования


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Образование в Пермской губернии

Презентация сборника документов «Образование в Пермской губернии XIX — начала ХХ века. Из истории учебных заведений системы начального образования» прошла в совершенно новом мультимедийном конференц-зале Государственного архива Пермского края (ГАПК) и сопровождалась интереснейшей выставкой из фонда редкой книги Библиотеки им. Горького: можно было увидеть и даже полистать легендарные издания вроде «Арифметики» Магницкого — первого в России школьного учебника математики.

Книга, которую презентовал коллектив архива — продолжение ставшего весьма популярным у краеведов и любителей пермской истории сборника «Образование в Пермской губернии XIX — начала XX века. Из истории духовных учебных заведений». Таким образом, архив последовательно работает над популяризацией документов по истории системы просвещения, и всякий, кто даст себе труд пролистать сборник, поймёт, почему.

Казалось бы, сухие документы: циркуляры, докладные, протоколы... Но, во-первых, очень познавательно — вырисовывается прелюбопытнейшая картина, возникает полное неожиданных деталей представление о том, как была устроена дореволюционная школа; во-вторых, здесь очень много человеческого. Читаешь — и диву даёшься, сколько искреннего волнения вкладывали авторы всех этих докладных записок в свои слова! Никакой вымысел не сравнится с этими искренними и подлинными текстами.

Вот, к примеру, фрагмент из воспоминаний Александра Васильевича Нецветаева, легендарного основателя Очёрского музея, об учительнице Екатерине Кадочниковой:

«Появилась она в Андреевке в 1907-8 гг. на смену драчунье учительнице Лидии Ивановне, которая без конца била учеников. Первым долгом при её появлении она изгнала восьмиместные парты. Появились двухместные с откидными досками... Как она, так и Александра Афиногеновна учеников не били, а действовали ласковым добрым словом. В школе Екатерина Максимовна в вечерние часы завела для населения чтения с «туманными картинами» с волшебным фонарём. Она очень хорошо читала вслух и показывала картины. Собиралось много населения».

Или документ со странным для нашего современника названием «Приговор Губахинского сельского общества... по вопросу открытия земской школы» (приговор в данном случае — это решение):

«...Мы лишены возможности учить всех детей в школе. Будь школа в нашей деревне, тогда было бы не то: ребёнок в школу ходил бы в том, в чём можно ему добежать до школы. Мы вполне сознаём, что учение — свет, что учёному человеку живётся лучше, чем человеку тёмному...»

Документы, даже будучи переведёнными « в цифру» и напечатанными современным шрифтом, с исправленными орфографическими ошибками, всё равно хранят печать рукотворности, в них чувствуется авторское начало, искренняя озабоченность ситуацией с образованием, положением учеников. У авторов докладных записок душа болит, что дети плохо одеты, плохо накормлены. Кажется, что в стране, где так много людей искренне пекутся о детях, всё должно быть просто прекрасно.

Но в то же время документы, относящиеся к началу ХХ века, свидетельствуют о том, что атмосфера в образовательных учреждениях была порой не вполне здоровой. Так, в объяснительной записке бывшей учительницы Первого земского Кушвинского училища А. Г. Решетниковой-Герасимовой рассказывается о том, что кто-то «настучал» руководству училища, что девушка на вечере в местном клубе пыталась петь «Марсельезу» и была одета в красное платье. И хотя никаких доказательств предоставлено не было, а сама учительница утверждает, что это клевета, её быстренько уволили от греха подальше как «государственную преступницу». К сожалению, архивные документы не позволяют узнать, как сложилась в дальнейшем судьба уволенной «преступницы».

Подробности школьной жизни XIX — начала ХХ века прекрасно иллюстрируются расписаниями уроков, программами по разным предметам, «азбуками» с картинками, сочинениями школьников на вольную тему, а также списками учебных пособий, в которых есть, например, «чучело нетопыря», «в спирту хомяк», «в формалине ёж» и «модель бактерии».

Как все сборники, составленные ГАПКом, «Из истории учебных заведений системы начального образования» радует дотошностью и научным подходом. Обширный справочный аппарат, удобные указатели имён и географических названий, биографии всех руководителей сферы образования Пермской губернии описываемого периода (с середины XIX века до 1917 года), характеристики личных архивов и архивов учреждений, откуда происходят опубликованные документы (в который уже раз читатель восхитится потрясающе содержательным архивом братьев Богословских — легендарных пермских учёных), и другие дополнительные материалы украшают процесс общения с книгой, не говоря уже об иллюстрациях — фотографиях, факсимиле документов и т.п. За их прекрасное воспроизведение и вообще за прекрасную подготовку к печати и достойную полиграфию спасибо издательству «Траектория» и типографии «Уральский рабочий».

Научный коллектив ГАПКа намерен продолжить эту работу. Следующим томом серии станет сборник документов по истории среднего образования того же периода, в который войдут многие интересные документы о легендарных пермских гимназиях и училищах. Кроме того, уже готовится презентация книги воспоминаний Василия Игнатьева, отрывки из которых так украсили сборник документов по истории духовных учебных заведений.

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