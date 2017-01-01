Бывшего ректора Пермской фармакадемии могут осудить на семь лет

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В Дзержинском районном суде состоялись слушания по делу в отношении экс-ректора Пермской фармацевтической академии Татьяны Одеговой и предпринимательницы Ольги Мошевой. Гособвинение требует приговорить г-жу Одегову к семи годам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей, а г-жу Мошеву — к четырем годам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей, сообщает РБК-Пермь. Прокуратура считает женщин причастными к хищениям на общую сумму порядка 25 млн рублей.

Напомним, в ходе плановой проверки фармакадемии Минздрав РФ выявил многочисленные нарушения, допущенные учреждением с 2009 по 2014 год. Так, в частности, выяснилось, что академия неправомерно размещала заказы на госуслуги стоимостью 18,7 млн рублей. Кроме того, выполненные работы на 2,5 млн рублей не имели подписи ответственных лиц. В вузе также обнаружили недостачу имущества на 1,2 млн рублей. В октябре 2014 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уволила ректора Татьяну Одегову.

В 2015 году к расследованию дела подключилась пермская полиция. Признаки хищения были обнаружены также в оплате услуг по добровольному медицинскому страхованию на сумму 1,2 млн руб.

Обвиняемые свою вину признали. Оглашение приговора должно состояться 6 марта.

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