Театр-Театр планирует продавать франшизу на свои спектакли Мюзикл «Карлик Нос» покажут продюсерам и руководителям театральных фестивалей из 13 стран

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Фото: Юлия Трегуб

Завтра, 1 марта, в Театре-Театре состоится международный показ мюзикла Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма. На спектакль приглашены представители зарубежного театрального сообщества — почти три десятка иностранных гостей из Германии, США, Финляндии, Польши, Франции, Казахстана, Австрии, Хорватии, Румынии, Эстонии, Италии, Болгарии и КНР.

Главный режиссер Владимир Гурфинкель рассказал, что руководство Театра-Театра решило устроить завтрашний показ, чтобы организовать большие гастроли пермского театра за пределами России:

«Мы понимаем, что уровень нашей востребованности высок. В мире не так много театров, самостоятельно занимающихся производством музыкальных спектаклей, ведь за рубежом созданием мюзиклов чаще всего занимаются продюсерские корпорации. У нас в репертуаре есть множество авторских постановок, и мы хотели бы воспользоваться уникальным моментом и предъявить их именитым представителям мирового художественного сообщества, которые соберутся в Перми в начале марта».

Кроме того, по информации источников «Нового Компаньона», одна из целей этой презентации состоит в том, чтобы начать продавать спектакль «Карлик Нос» как франшизу. Мюзикл был специально написан для Театра-Театра, также для него создавались оригинальные костюмы и декорации, все права на постановку принадлежат театру. Если реализовать задуманное удастся, Театр-Театр станет первым из пермских театров, кто начнёт продавать франшизу на свои спектакли.