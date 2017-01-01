Евгений Пермяков покинул пост гендиректора ТНТ-Пермь По его словам, это связано с оптимизацией системы управления холдингом

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О своем уходе с должности гендиректора ООО «ТНТ-Пермь» Евгений Пермяков сегодня сообщил на своей странице в facebook. По словам господина Пермякова, его уход объясняется объективными причинами: «Новая система управления региональными активами холдинга «Газпром-Медиа — Развлекательное Телевидение» не предполагает директора «на земле», наши офисы в Перми, Екатеринбурге, Уфе и Челябинске, которыми я руководил последние годы, теперь будут управляться напрямую из Москвы».

Напомним, Евгений Пермяков возглавлял ТНТ-Пермь с 2007 года. Ранее он руководил службой информации «Радио Максимум Пермь», а также работал заместителем гендиректора ПБК «Урал-Грейт».