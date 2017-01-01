В Прикамье для пенсионеров упростят схему оплаты взносов за капремонт Новый порядок получения компенсаций начнёт действовать с завтрашнего дня

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Сейчас согласно порядку предоставления компенсаций взносов, пенсионеры оплачивают взносы за капремонт в полном объёме, а потом получают компенсацию. Эти деньги им перечисляют на счёт или доставляют на дом.

Сегодня, 28 февраля, глава региона Максим Решетников сообщил, что к нему неоднократно обращались ветераны с просьбой упростить схему оплаты. В связи с этим власти края решили установить и второй вариант предоставления льготы: перечислять компенсации сразу в фонд капремонта, и формировать квитанции для пожилых людей с учётом этих денег. Таким образом, например, одиноко проживающему пенсионеру 80 лет с квартирой в 50 кв. м. нужно будет оплачивать в Фонд не 420 руб., а 142,8 руб.

Новая схема начнёт работать с 1 марта. Чтобы платить взносы за капремонт по упрощённой схеме, одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет нужно обратиться с заявлением в органы соцзащиты.