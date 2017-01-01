Экс-депутат Заксобрания Прикамья пожаловался на побои в отделении банка В кредитном учреждении Виктора Скутина называют провокатором и угрожают иском о клевете

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Виктор Скутин

Фото: Константин Долгановский

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Скутин заявил о том, что вчера около 15.20 он был избит в отделении «Совкомбанка» в Перми по адресу ул. Мира, 26. Своим обидчиком господин Скутин называет молодого человека, который, по словам бывшего депутата, является сотрудником кредитного учреждения. Поводом для конфликта якобы стала просьба Виктора Скутина к девушке-кассиру разменять денежные средства.

«В это время за спину сотрудницы зашел молодой человек в синей курточке и начал на меня кричать, что здесь не касса, и чтобы я проваливал. Я попросил его представиться, он сказал только, что он сотрудник безопасности банка», — рассказывает бывший парламентарий. Поводом для побоев стала попытка Виктора Скутина снять происходящее на видеокамеру мобильного телефона. По словам экс-депутата, его обидчик заявил, что не боится уголовного преследования, поскольку сам — бывший сотрудник полиции. Молодой человек якобы дважды ударил Скутина головой об стену, ударил ему кулаком в живот и скинул с крыльца банка. Экс-парламентарий написал заявление в полицию, в ближайшее время он планирует зафиксировать телесные повреждения. В разговоре с «Новым компаньоном» Виктор Скутин сообщил, что провел бессонную ночь и сегодня чувствует себя «неважно».

В «Совкомбанке» сообщают, что сотрудник службы безопасности, а также группа быстрого реагирования были вызваны по тревожной кнопке самой сотрудницей офиса в связи с агрессивным и хамским поведением Виктора Скутина. Якобы тот провоцировал девушку на скандал, что могут подтвердить многочисленные свидетели.

«Банк в данный момент проводит служебное расследование инцидента. В случае подтверждения имеющейся информации, уже подкрепленной сообщениями свидетелей ситуации, о клевете господина Скутина, банк планирует соответствующие юридические действия», — цитирует Properm.ru сообщение пресс-службы кредитного учреждения.

Виктор Скутин, в свою очередь, утверждает, что накануне с ним связался человек, представившийся пресс-секретарем «Совкомбанка». Тот якобы пытался давить на бывшего депутата, говоря при этом, что обидчик Скутина не работает в банке, а лишь являться знакомым сотрудницы офиса. Вместе с тем Виктор Скутин утверждает, что не имеет претензий к «Совкомбанку», он лишь хочет добиться возбуждения уголовного дела в отношении своего обидчика.

Виктор Скутин настаивает на изъятии у банка видеозаписи инцидента. В том, что съемка в учреждения велась, господин Скутин не сомневается. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю «Новому компаньону» рассказали лишь о том, что заявление о конфликте в помещении «Совкомбанка» поступило в отдел полиции №2 с дислокацией в Индустриальном районе Перми, сотрудниками полиции опрошены все участники, по факту обращения проводится проверка.

Напомним, с 2006 по 2010 год Виктор Скутин был депутатом Законодательного собрания Пермского края первого созыва, членом четырех постоянных депутатских комиссий краевого парламента.