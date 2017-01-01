Погорельцам из Чусового местные власти выплатят по 100 тысяч рублей В пункте временного пребывания находятся 67 человек

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г. Чусовой

Фото: Алексей Гречищев

Власти Чусовского района окажут материальную помощь семьям, пострадавшим на пожаре в общежитии по ул. 50 лет ВЛКСМ в Чусовом. Каждая семья получит по 100 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Сергея Белова. Компенсации полагаются семьям госпитализированных и тех, кто сейчас вынужденно размещён в пункте временного пребывания. О компенсациях семьям погибших не сообщается.

В министерстве здравоохранения Пермского края заявили, что здоровью 11 пострадавших на пожаре ничего не угрожает. Накануне они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Сегодня состояние пострадавших в минздраве оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время в пункте временного содержания находятся 67 человек, в том числе 14 детей. Специалисты краевого Фонда социальной поддержки снабдили пострадавших продуктовыми наборами и одеждой, погорельцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. В гостинице, где размещены пострадавшие, работают специалисты соцзащиты Чусового. «Формат необходимой помощи людям будет определен после получения сведений по каждому пострадавшему», — сообщают в министерстве социального развития Пермского края.

Напомним, ночью 27 февраля в общежитии в Чусовом произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать включённая в сеть электроплитка на четвёртом этаже общежития. Общий ущерб от пожара в настоящее время устанавливается.