В Перми протестируют систему безналичного расчёта в электротранспорте

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Фото: Администрация Перми

До конца марта Сбербанк на базе МУП «Пермгорэлектротранс» проведёт тестирование системы безналичной оплаты проезда в городском электрическом транспорте. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе учреждения.

В течение марта планируется проверить возможность списания средств за поездку на валидаторах с бесконтактных банковских карт. Пассажиры к тестированию системы привлечены не будут. По результатам проверки будет вынесено дальнейшее решение о внедрении системы на городском электрическом транспорте в Перми.

Напомним, к 2020 году власти Перми планируют переход к бескондукторной системе оплаты проезда в общественном транспорте. В 2018 году, помимо тестирования системы, будет изменена методика расчёта дифференцированного тарифа оплаты проезда. Отмечается, что при безналичном расчёте стоимость проезда станет дешевле.