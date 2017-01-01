В Перми протестируют систему безналичного расчёта в электротранспорте


Рината Хайдарова корреспондент
Плюсануть
Поделиться
Троллейбус
Фото:  Администрация Перми

До конца марта Сбербанк на базе МУП «Пермгорэлектротранс» проведёт тестирование системы безналичной оплаты проезда в городском электрическом транспорте. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе учреждения.

В течение марта планируется проверить возможность списания средств за поездку на валидаторах с бесконтактных банковских карт. Пассажиры к тестированию системы привлечены не будут. По результатам проверки будет вынесено дальнейшее решение о внедрении системы на городском электрическом транспорте в Перми.

Напомним, к 2020 году власти Перми планируют переход к бескондукторной системе оплаты проезда в общественном транспорте. В 2018 году, помимо тестирования системы, будет изменена методика расчёта дифференцированного тарифа оплаты проезда. Отмечается, что при безналичном расчёте стоимость проезда станет дешевле.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

общество Пермь Сбербанк общественный транспорт Пермгорэлектротранс
Loading...