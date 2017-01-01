В Пермском крае начинается реализация проекта «Мы выбираем спорт!»

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Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 27 февраля, в Суксунском районе состоялся выездной совет глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края.

Первым вопросом в повестке рассматривалось развитие массового спорта в Пермском крае. Сегодня регион занимает 56 место в стране по уровню развития физкультуры и спорта: доля населения, систематически занимающегося спортом в Прикамье, — 33,5%. При этом по уровню развития инфраструктуры регион — 19-й в стране.

«Это говорит о том, что мы недостаточно используем те возможности, которые у нас есть. Нам нужно дальше развивать инфраструктуру и, главное, вовлекать в занятия спортом молодёжь, детей и взрослых», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников.

Также глава Прикамья напомнил, что в прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию 9 межшкольных стадионов, в этом году планируется ввести ещё 11. В планах на 2019 год — создать 45 универсальных спортплощадок. Предполагается, что за текущий год доля населения, систематически занимающегося спортом, увеличится на 3%.

В рамках разработанной концепции развития массового спорта основные мероприятия будут проходить на базе школ. На первом этапе реализации программы по развитию массового спорта предполагается задействовать имеющуюся инфраструктуру 100 образовательных учреждений Прикамья, где школьные спортивные площадки имеют высокую посещаемость, спортивный инвентарь находится в нормативном состоянии.

Вовлекать жителей будут как с помощью уже реализуемых проектов — «Золотая шайба», «Кожаный мяч», так и с помощью новых — «Тренер нашего двора», «Мы выбираем спорт!». Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» начинается с 1 марта 2018 года. По данным министерства спорта и туризма Пермского края, в каждой их 100 «пилотных» школ предполагается формирование 5 групп по 30 человек в каждой, группы смогут заниматься 3 раза в неделю. Спортивные площадки будут работать минимум 18 часов в неделю.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края