В начале марта отключения воды пройдут в трёх районах Перми

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Фото: Константин Долгановский

Отключения затронут жителей центра города, микрорайонов Молодёжный, Громовский и Крохалева.

Как сообщает «Новогор-Прикамье», 1 марта с 09:00 до 19:00 из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет на Белинского, 57,59,61, Пионерской, 12, 17, 17а и на Комсомольском проспекте, 69.

В выходные плановое отключение холодной воды пройдёт в микрорайоне Молодёжный. В 09:00 3 марта воду на сутки отключат на Академика Веденеева, 29, 31, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, Газонной, 19а, Зюкайской, 4 и 4а, Косякова, 18, Кронита, 14, 23, и Ставропольской, 17, 17а, 19.



Суточные отключения также пройдут 5 и 6 марта в микрорайонах Громовский и Крохалева. В 9 утра воду отключат на Емельяна Ярославского, 52, 56, Илецкая, 6, Лодыгина, 53, Муромской, 16, 16а, 18, 2, 24, 26, 28, 32, Солдатова, 24, 26а, 29, 29/2, 29/3, 35/1, Уфимской, 1, Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 26, 26а, 26б, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 48, 48/2, 9. А с 10 утра воды не будет на Крисанова, 69, 7, Крылова, 1, 36, 4, Подгорной, 52, а также Пушкина, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в, 129а.